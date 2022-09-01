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Проект "Привет, сосед!" реализуют тюменские активисты в многоквартирных домах

Общество, 11:36 24 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивные спектакли проекта "Привет, сосед!" пройдут в Тюмени с 24 сентября по 2 октября. Мероприятия организуют в пяти подъездах тюменских домов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Первый спектакль состоится 24 сентября в 15 часов по ул. Новоселов, 117, подъезд 2. 1 октября представление организуют в 12 часов по адресу ул. Казачьи луга, 4, корпус 2, 3 подъезд и в 16 часов на ул. Республики, 139, 3 подъезд. 2 октября мероприятия пройдут в 12 часов по ул. Олимпийская, 42/1, 1 подъезд и в 16 часов на ул. Рижская, 63, 1 подъезд.

Ранее социально-театральный проект "Привет, сосед!" получил поддержку от "Конторы пароходства" в конкурсе "ЦЕХ". Организаторы отмечают, что он поможет создать соседские сообщества в отдельных подъездах с помощью театральных практик.

"На основном этапе проекта люди познакомятся и начнут общаться, а финальный интерактивный спектакль на тему отношений между соседями позволит провести время вместе", - пояснили авторы проекта.

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# Контора пароходства , социальные проекты

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