Музей торговли откроется в Тюмени в октябре

| Фото: www.asi.org.ru | Фото: www.asi.org.ru

Музей торговли откроется в ЦУМе Тюмени в октябре 2022 года. Посетителям расскажут о том, как и чем торговали на протяжении веков, сообщает городской департамент потребительского рынка.

По словам генерального директора ЦУМа Юлии Глазуновой, открытие музея произойдет в год 75-летия старейшего торгового предприятия.

"Времена меняются, вместе с ними меняются и торговые центры. Сейчас в них появляется все больше общественных пространств. Мы выбрали музейную тему, и в этом отношении продолжаем развиваться. Сейчас у нас образуется целый музейный кластер. Помимо музея Тюменской торговли, продолжает работу музей оружия, который уже вошел в туристические маршруты. Мы сделали ставку на сотрудничество с музейными работниками, теми, кто уже имеет опыт создания и показа коллекций", - рассказала она.

Открытию нового музея предшествовала работа по сбору экспонатов. Частично экспозицию формировали за счет вещей советского периода, которые имелись и которые принесли тюменцы. Также есть коллекция из прошлых веков от музейных работников.

"Мы постарались узнать, сколько стоили эти вещи на момент покупки и обозначить ценники, ведь торговля всегда начиналась с цены", - добавила Юлия Глазунова.