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Студентам вузов и колледжей предоставили отсрочку от мобилизации

Общество, 09:27 25 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студентам вузов и колледжей предоставлена отсрочка от мобилизации. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на РИА Новости.

Данная мера, предоставляется впервые студентам, учащимся очной и очно-заочной форм обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования, уточняется в сообщении.

Напомним, ранее Минобрнауки заявило об открытии горячей линии для учащихся вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, номер: 8 (800) 222-55-71.

Также получить информацию можно по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства - сайт "Объясняем.рф".

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# горячая линия , мобилизация , отсрочка , студенты

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