Курс выживания в дикой природе пройдут подростки села Казанского

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Курс выживания в дикой природе пройдут подростки села Казанского. Проект является победителем конкурса молодежных инициатив "Моя идея" и стартует на территории туристической базы "Боровлянка" уже 27 сентября.

"Зачастую обучение молодежи основам выживания уходит на второй план. Это становится проблемой, так как чрезвычайные ситуации все же случаются. Поэтому мы с командой запустили курс, который поможет восполнить пробелы в знаниях подростков и обезопасить себя", — рассказал руководитель проекта Владислав Калентьев.

На курсе подростки 13-15 лет узнают, как выжить в дикой природе и отработают свои навыки на практике в формате квеста. Каждый участник получит сертификат и набор для выживания с компасом, фонариком, тактической ручкой со стеклобоем, а также свисток, мультитул-карту и огниво. Организаторы считают, что такие уроки заинтересуют молодежь, и многие попробуют развиваться в направлении туризма, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень"