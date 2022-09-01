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Оркестр "Камерата Сибири" откроет сезон "Венским балом"

Общество, 10:18 25 сентября 2022

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Программой "Венский бал" откроется новый творческий сезон оркестр "Камерата Сибири" под руководством главного дирижера Фаузии Тажиной. Концерт пройдет в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии 30 сентября, начало в 19 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Венский бал – это феерия, грациозность, изящество. Благодаря шедеврам венской классики, оркестр "Камерата Сибири" воссоздаст эту неповторимую атмосферу в одноименной концертный программе. Произведения Моцарта, Гайдна, Крейслера, Штрауса прозвучат в этот день.

Напомним, оркестр "Камерата Сибири" в сезоне 2021-2022 гг. обрёл нового руководителя – теперь его творческим вдохновителем и главным дирижером является лауреат международных конкурсов Фаузия Тажина. Слушатели отмечают, что репертуар оркестра кардинально обновился.

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# Венский бал , департамент культуры Тюменской области , Камерата Сибири

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