Оркестр "Камерата Сибири" откроет сезон "Венским балом"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Программой "Венский бал" откроется новый творческий сезон оркестр "Камерата Сибири" под руководством главного дирижера Фаузии Тажиной. Концерт пройдет в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии 30 сентября, начало в 19 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Венский бал – это феерия, грациозность, изящество. Благодаря шедеврам венской классики, оркестр "Камерата Сибири" воссоздаст эту неповторимую атмосферу в одноименной концертный программе. Произведения Моцарта, Гайдна, Крейслера, Штрауса прозвучат в этот день.

Напомним, оркестр "Камерата Сибири" в сезоне 2021-2022 гг. обрёл нового руководителя – теперь его творческим вдохновителем и главным дирижером является лауреат международных конкурсов Фаузия Тажина. Слушатели отмечают, что репертуар оркестра кардинально обновился.