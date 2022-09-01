Сохраненные коммунальные квитанции помогут тюменцам в спорных ситуациях

| Фото: minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

Квитанция на оплату ЖКУ, это платежный документ. Срок ее хранения не меньше трех лет. Если собственник честно и вовремя оплачивает коммунальные услуги, и у него нет проблем с управляющей компанией, квитанции могут не пригодиться. Однако сохраненные квитанции помогают проследить насколько выросла сумма ежемесячного взноса. Это поможет понять, какая статья расходов увеличилась.

По словам председателя Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александра Усова в случае, когда управляющая компания стала работать недобросовестно, например, завышать платежи по имеющему тарифу или добавлять те услуги в перечень, которые не предоставляются жильцам, сохранения квитанций могут облегчить жизнь собственника. В таком случае нужно обратиться в УК со всеми бумагами.

"Хранить квитанции нужно для собственной безопасности. Если у вас возникла спорная ситуация с управляющей компанией, у вас всегда будут доказательства под рукой. К тому же, на них всегда указаны сроки оплаты и передачи показаний", – комментирует эксперт.

Иногда необходимы данные о квадратуре жилья, номер лицевого счета или контакты управляющей компании. В этом помогут квитанции, где указаны все сведения.

Бывает, что платеж за коммунальные услуги не проходит из-за различных неполадок, например, если оплата проходит онлайн. Наличие квитанции может облегчить жизнь собственника. И, наконец, при продаже недвижимости продавцу нужно предоставить перечень документов об отсутствии коммунальных задолженностей. Здесь тоже пригодятся квитанции, сообщает tmn.aif.ru.