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Активисты студсовета получают именную стипендию губернатора Тюменской области

Общество, 19:42 25 сентября 2022

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Третьекурсница колледжа ТИУ Варвара Баева и второкурсник Института психологии и педагогики ТюмГУ Нгуен Куанг Хай - в числе 89 студентов и аспирантов, которые получают именную стипендию от губернатора Тюменской области в 2022-2023 учебном году. Оба преуспели в учебе и являются активистами регионального Студенческого совета.

"Когда я узнала, что получила именную стипендию, в первую очередь почувствовала облегчение и радость, что все-таки это свершилось. На третьем курсе я могу с уверенностью сказать, что никогда не жалела, что после 9 класса пошла в Многопрофильный колледж на нефтегазовое дело, ведь благодаря этому я получила огромный скачок в развитии, и добилась определенных результатов", — рассказала о своих эмоциях Варвара Баева.

Нгуен Куанг Хай приехал в Тюмень из Вьетнама. Он занимается адаптацией иностранных студентов. В этом году стал стипендиатом благотворительного фонда Владимира Потанина и членом Объединенного совета обучающихся ТюмГУ, сообщает "Мегатюмень".

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# именная стипендия , Студенческий совет Тюменской области

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