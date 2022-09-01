Известный виолончелист Александр Рамм выступит в Тюменской филармонии с оркестром

| Фото: с сайта kto72.ru | Фото: с сайта kto72.ru

Виртуоз-виолончелист Александр Рамм выступит вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением Юрия Медяника в Тюмени 24 октября в 19 часов. Концерт пройдет в рамках XXXII музыкального фестиваля "Алябьевская музыкальная осень", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Александр Рамм – один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. В его игре сочетаются такие качества, как виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность.

Александр на сегодняшний день первый и пока единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки в 2013 году.

В программе концерта — произведения А. Шор "Концерт для виолончели с оркестром F dur", К. Сен-Санс "Концерт № 1 для виолончели с оркестром A moll op. 33", М. Равель Сюита "Моя Матушка-Гусыня" и "Вальс" хореографическая поэма для оркестра.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.