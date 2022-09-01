Ограничения на полеты в 11 российских аэропортах продлили до 4 октября
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 4 октября.
По информации Росавиации, не действуют полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.