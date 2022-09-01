Концерт к Международному дню музыки пройдет в Тюменской филармонии

| Фото: ИА "Тюменская линия", архив | Фото: ИА "Тюменская линия", архив

Концерт Тюменского филармонического оркестра с солистом Сергеем Поспеловым (скрипка) к Международному дню музыки пройдет в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) 1 октября в 18 часов. Мероприятие состоится в рамках XXXII музыкального фестиваля "Алябьевская музыкальная осень".

В программе — "Кампанелла" Паганини, рапсодия для скрипки с оркестром "Цыганка" Равеля, "Размышление" из оперы "Таис" Массне, "Концертная фантазия на темы из оперы "Порги и Бесс"" Гершвина, "Сюита из оперы "Кармен"" Бизе.

Сергей Поспелов — один из самых титулованных музыкантов России, обладатель пяти первых премий престижных международных конкурсов в Европе и России. Среди них — конкурс Ойстраха в Москве, Концертино Прага в Чехии, конкурсы имени Курчи в Неаполе и имени Ямпольского в Москве.

Приобрести билеты можно по ссылке.