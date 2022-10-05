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Александр Моор поздравил педагогов области с профессиональным праздником

Губернатор, 08:14 05 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День учителя один из немногих профессиональных праздников, который знают и отмечают всенародно. Воспоминания о любимых педагогах остаются на всю жизнь. Именно они своими мудрыми советами, отношением к выбранному делу, любовью к профессии и предмету направляют своих учеников, помогают им сделать выбор на жизненном пути, закладывают огромный багаж знаний, умений на будущее.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя педагогическое сообщество региона с профессиональным праздником.

По словам главы области, педагогический труд – это всегда высокая ответственность и профессионализм, неравнодушие и искренность, творчество и постоянная работа над собой. В Тюменской области трудятся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по призванию. Они пользуются безусловным авторитетом и уважением, добиваются признания на всероссийском уровне собственными победами и достижениями своих воспитанников.

"Особая благодарность ветеранам регионального образования, которые стали наставниками для молодых коллег, сформировали богатейшие традиции. Уважаемые учителя, желаю всем вам крепкого здоровья и счастья, поддержки и понимания родительского сообщества, прилежных, любознательных и благодарных учеников. Пусть они как можно чаще дают вам повод для гордости и радости. Новых успехов в 2023 году, объявленном президентом Годом педагога и наставника! С праздником!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День учителя

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