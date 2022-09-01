Александр Моор выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
| Фото: Telegram-канал Александра Моора
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в школе в Ижевске.
"Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших. "Терпения вам и сил. Здоровья раненым. Тюменская область скорбит вместе с Удмуртией!" - сказал Александр Моор.