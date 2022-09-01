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Александр Моор выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Губернатор, 15:48 26 сентября 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в школе в Ижевске.

"Горько и больно читать новости, которые приходят сегодня из Ижевска. Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших. "Терпения вам и сил. Здоровья раненым. Тюменская область скорбит вместе с Удмуртией!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , соболезнование

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