Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погоды в Тюменской области вечером 26 сентября, ночью и утром 27 сентября предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

По прогнозам синоптиков в южных и юго-восточных районах области ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, гололед, мокрый снег на проводах и деревьях, гололедица, местами возможен временный снежный покров.

Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального и муниципального значения на территории области; возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино.