300 аудиокниг короткой прозы станут доступны широкой аудитории ко Дню учителя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 аудиокниг в жанре короткой прозы станут доступны широкой аудитории 5 октября, ко Дню учителя. Сначала в веб-версии приложения, а затем и в самом приложении "НЭБ Свет". Это – результат совместного проекта по озвучке самых востребованных произведений школьной программы Фонда "Живая классика", Российской государственной библиотеки и мобильного приложения Национальной электронной библиотеки "Свет".

В юбилейный 160-й год Российской государственной библиотеки более 150 участников и призёров конкурса чтецов "Живая классика" из 85 регионов России создали 300 аудиокниг в жанре короткой прозы. В состав коллекции вошли классические произведения всеми любимых авторов: рассказы Антона Чехова, Бориса Житкова и Александра Куприна, сказки Ганса Христиана Андерсена, Марины Цветаевой и Константина Ушинского, повести Леонида Андреева, Ивана Тургенева и Льва Толстого, стихотворения Саши Чёрного, басни Ивана Крылова и многие другие.

Благодаря совместной работе партнеров и детей, мобильное приложение "НЭБ Свет", по словам генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды, открывает не только книги, но и молодые таланты.

"Ребята сделали первые профессиональные шаги, первые серьезные работы в портфолио – голоса юных актеров озвучки услышат по всей России!" - пояснил он.

Ребята от 7 до 16 лет трудились над озвучкой в команде специалистов все лето. Идея проекта предполагала образовательный блок с мастер-классами и интенсивами по актерскому мастерству и сценической речи, чтобы лучшие участники конкурса получили реальный опыт работы в качестве профессионального актера озвучки. Интенсивы позволили участникам сфокусироваться на собственных эмоциях и сопоставить интонацию голоса с восприятием смысла читаемых текстов. Под руководством мастеров ребята работали над дыханием, артикуляцией и получили базовые компетенции в креативной профессии.

"Живая классика" – это не только чтецкий конкурс, но и сообщество читающих и актёрски одаренных подростков, считает президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

"Для нас важно, чтобы у читающих подростков были поводы для дружбы, совместная деятельность, а также возможности для дальнейшего развития, - рассказала она. - Совместно с Российской государственной библиотекой мы записали более 300 произведений в исполнении участников конкурса "Живая классика", так что теперь аудиобиблиотека "НЭБ Свет" звучит голосами наших чтецов".

Отбор и подготовку электронных книг для мобильного приложения осуществляют специалисты РГБ с привлечением филологов, словесников и просветителей. Каждая книга сопровождается интерактивной карточкой с информацией о произведении, авторе и другими фактами, которые помогают лучше понять текст, а учащимся — подготовиться к уроку.

Мобильное приложение "НЭБ Свет" доступно бесплатно на площадках App Store и Google Play. Цифровой сервис решает проблему свободного доступа к "золотой" коллекции книг по школьной программе, внеклассному чтению и современным научно-популярным изданиям. Для педагогов и библиотекарей это возможность встраивать приложение в учебный процесс, например, формировать списки литературы, получать рекомендации по прочтению, сопроводительные материалы о произведениях и авторах. Для читающей аудитории приложение станет главным инструментом для изучения литературы, практики функциональной грамотности и достижению персональных рекордов.