Водоканал просит тюменцев сообщать об открытых люках

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Крышки с трех колодцев украли в областном центре за одну ночь неизвестные, сообщает Росводоканал Тюмень. Всего с начала 2022 года похищено 45 крышек водопроводных и канализационных колодцев.

Информацию по каждому хищению передали в правоохранительные органы. Сотрудники правопорядка возбудили 17 уголовных дел. Шестерых подозреваемых установили, уголовные дела в отношении них направили в суд.

"Водоканал эксплуатирует более семидесяти тысяч водопроводных и канализационных колодцев. Их состояние проверяют в соответствии с графиком, ежедневно осмотреть каждый колодец мы не можем физически, поэтому очень благодарны неравнодушным жителям", - рассказал начальник диспетчерской службы Максим Мошкин.

Получив информацию об открытом колодце, диспетчер направляет на место бригаду. Все колодцы, находящиеся на обслуживании водоканала, паспортизированы и, как правило, специалистам не требуется много времени, чтобы закрыть люк. Если выясняется, что колодец не находится на балансе, информацию передают в другие организации.

"Открытые колодцы могут быть спрятаны под упавшей листвой, а зимой под снегом. Мы просим жителей быть внимательнее, а также контролировать маленьких детей и домашних животных. Если вы увидели открытый колодец, сообщите нам по телефону 540-940 или заполните форму на сайте "Росводоканал Тюмень", - обратился к тюменцам Максим Мошкин.