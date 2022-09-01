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Проект энергосбережения тюменской школы завоевал евразийскую премию

Общество, 13:46 27 сентября 2022

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Проект тюменской школы № 30 стал лауреатом евразийской премии "Золотой фотон", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На суд жюри был представлен проект освещения школы с системой управления AWADA. В классах установлены датчики для экономии энергии и для создания качественного освещения.

Аналитика показаний энергоэффективности за четвертую четверть демонстрирует значительные результаты: холлы, фойе, рекреации – 68 %; лестничные марши -78 %; классы – 69 %.

"Управлением принято решение проектировать данную систему на всех объектах образования вместимостью более тысячи человек", - отметил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.

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# ГУС Тюменской области , энергосбережение

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