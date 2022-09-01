Пожилых людей и учителей поздравят с праздником на концерте "Век живи - век учись" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на концертную программу "Век живи - век учись" во Дворец творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 1 октября. Мероприятие будет посвящено сразу двум праздникам: Дню пожилого человек и Дню учителя, сообщает пресс-служба учреждения.

Интерактивная программа включает в себя мастер-классы, чемпионат по настольным играм и другое. В большом зале творческие коллективы Дворца выступят с концертной программой, поздравят с праздником представителей старшего поколения и педагогов.