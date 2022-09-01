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Четыре выпускника-целевика ТюмГМУ пополнили коллектив ишимской больницы

Общество, 17:45 27 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре выпускника-целевика ТюмГМУ пополнили в 2022 году коллектив областной больницы № 4 Ишима. В поликлинику № 3 Ишима устроилась терапевт Кристина Черемнова. В абатскую больницу — терапевт Анастасия Сивакова, в викуловскую — стоматолог Максим Камагоров, в бердюжскую — педиатр Алина Магомедова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Традиционную встречу с ними провел главный врач учреждения Вячеслав Афанасьев. Он поприветствовал молодых специалистов, поинтересовался их впечатлениями от первых рабочих дней и пожелал удачи.

Отметим, в 2022 году по направлению от Областной больницы № 4 в медуниверситет поступили 27 человек, 20 из них будут обучаться лечебному делу, четверо — педиатрии и один — стоматологии. Все специалисты, вернувшиеся после учебы, будут обеспечены служебным жильем.

В Тюменском государственном медицинском университете обучаются по целевому направлению 669 студентов.

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# ТюмГМУ

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