Золото и бронзу привезли тюменские дзюдоистки с соревнований в Санкт-Петербурге

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Золото и бронзу привезли тюменки со всероссийские соревнования по дзюдо "Легенды Петербургского дзюдо" среди мужчин и женщин 2004 года рождения и старше, которые прошли в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 32 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Спортсменам Тюменской области удалось завоевать 2 медали. Любовь Тимофейчева одержала 4 победы и стала чемпионкой в весовой категории до 57 кг. С двумя победами бронзовую медаль турнира в весе до 70 кг завоевала Сафура Рустамова.