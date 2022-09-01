Александр Моор: настроение у мобилизованных хорошее, боевое
| Фото: из Telegram-канала Александра Моора
Настроение у мобилизованных жителей Тюменской области хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.
С мобилизованными губернатор пообщался в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь.
"Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи. Впереди у мобилизованных боевое слаживание. Предстоит обновить навыки стрельбы, пройдут занятия по тактике боя", – написал Александр Моор.