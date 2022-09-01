Посвященную движению "Молодая гвардия" выставку откроют в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку "Верности клятве вашей – бессмертие", посвященную 80-летию со дня создания молодежного антифашистского патриотического движения "Молодая гвардия", откроют в тюменском историческом парке "Россия – моя история" 29 сентября в 15 часов.

В основе выставки – архивные и музейные текстовые и фотодокументы музея "Молодая гвардия" Краснодона. Представят и подборку художественной литературы, посвященной смелым юношам и девушкам, погибшим зимой 1943 года в Краснодоне.

"Выставка открывается для изучения исторического и культурного наследия, патриотического воспитания подрастающего поколения, поддержания нравственных и гражданских ценностей", – рассказали организаторы.

Посетить экспозицию можно будет до 30 октября. Возрастное ограничение: 6+.