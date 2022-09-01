Тоболяки могут передать для резервистов теплые вещи и обувь
Вещмешки с первым необходимым для мобилизованных комплектовали в Тобольске 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.
"Отправим им партию в ближайшее время на пункт сбора. Заодно научили будущих защитников завязывать вещмешки и поговорили о том, что любая помощь сейчас важна. С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных", – написал Максим Афанасьев.
Также в своем посте он рассказал о помощи, которую оказывают активисты и общественные деятели города.
В Тобольске открыты пункты сбора теплой одежды и обуви, перчаток и шапок. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.