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Судебный пристав помог тюменке добиться права на встречи с детьми

Общество, 14:26 28 сентября 2022

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Через службу судебных приставов тюменка добилась возможности видеться с детьми от первого брака, сообщает ФССП по Тюменской области.

Уйдя из семьи, женщина повторно вышла замуж, а бывший супруг после развода получил полное право на воспитание детей.

У бывших супругов сложились настолько неприязненные отношения, что женщине пришлось через суд отстаивать свое право на встречи с детьми.

Но и после возбуждения исполнительного производства мужчина не позволял детям видеться с матерью.

Он был предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда.

За это он заплатил два штрафа по 5 тыс. рублей, а судебному приставу удалось помочь бышшим супругам найти компромисс. Установлен график общего досуга матери со своими детьми.

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# судебные приставы

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