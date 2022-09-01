Судебный пристав помог тюменке добиться права на встречи с детьми

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Через службу судебных приставов тюменка добилась возможности видеться с детьми от первого брака, сообщает ФССП по Тюменской области.

Уйдя из семьи, женщина повторно вышла замуж, а бывший супруг после развода получил полное право на воспитание детей.

У бывших супругов сложились настолько неприязненные отношения, что женщине пришлось через суд отстаивать свое право на встречи с детьми.

Но и после возбуждения исполнительного производства мужчина не позволял детям видеться с матерью.

Он был предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда.

За это он заплатил два штрафа по 5 тыс. рублей, а судебному приставу удалось помочь бышшим супругам найти компромисс. Установлен график общего досуга матери со своими детьми.