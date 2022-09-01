В Тюмени отцы и дети посоревнуются в "Прибое"

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Турнир по двоеборью "Отцы и дети" пройдет а Тюмени на базе спортивной школы "Прибой" 16 октября. Как сообщают организаторы, соревнования будут посвящены Дню отца.

В соревнованиях примут участие отцы и дети города и муниципальных образований Тюменской области. В спортивную программу входят отжимания и подтягивания. Отцы совместно с детьми выполнят разминку и после примут участие в соревнованиях.

Начало - в 10 часов по адресу ул. Индустриальная, 49а.