Фуат Сайфитдинов: диалог с гражданским обществом крайне важен

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Частичную мобилизацию, референдумы на освобожденных территориях, трудоустройство молодых специалистов, развитие внутреннего туризма - эти и другие вопросы обсудили на заседании Общественной палаты Тюменской области, в котором принял участие председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

Заседание началось с минуты молчания - присутствующие почтили память детей, погибших в результате террористического акта в школе № 88 города Ижевска.

Приветствуя общественников, Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что в непростой обстановке сегодняшнего времени диалог с гражданским обществом крайне важен.

"Тюменская областная дума и Общественная палата Тюменской области давно и конструктивно сотрудничают. Согласно Уставу Тюменской области Общественная палата региона обладает правом законодательной инициативы в Тюменской областной думе. Тюменская областная дума участвует в формировании Общественной палаты, утверждая треть ее членов. Тюменские общественники вместе с депутатами обсуждают реализацию стратегии Тюменской областной думы, принимают участие в проектах регионального парламента. Убежден, мы продолжим наше взаимодействие", - отметил он.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что представители Общественной палаты участвуют в обсуждении важных законопроектов, в частности, вносят предложения в закон об областном бюджете. В скором времени в регионе пройдут публичные слушания по проекту главного финансового документа Тюменской области на период 2023, 2024 и 2025 годов. "Уверен, представители общественности вновь примут самое активное участие в этом процессе", - заметил он.

Фуат Сайфитдинов рассказал об участии депутатов облдумы в оказании помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий: 14 фур с гуманитарной помощью отправлены на Донбасс с февраля 2022 года. Машины комплектуются на средства тюменских единороссов, сторонников партии, бизнесменов, представителей предприятий и организаций и всех неравнодушных тюменцев. На освобожденные территории отправлено уже 267 тонн груза, это продукты питания, лекарства, теплые вещи, предметы первой необходимости.

"Мы оказываем поддержку и семье Героя России Рустама Сайфуллина, уроженца села Вагай. После тяжелого ранения Рустам проходит лечение в Москве. Семья перебралась в Тюмень, дети пошли в школу и спортивные секции", - отметил он.

Председатель облдумы акцентировал внимание также на взаимодействии власти и НКО и развитии регионального туризма. Три года назад решением Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала был дан старт проекту детского внутреннего туризма, позволяющему ребятам из многодетных, малообеспеченных семей путешествовать по трем субъектам. "Северные школьники побывали в Тюмени и Тобольске, а ребята из Тюменской области отправились в Югру и на Ямал. Впечатлений была масса, для многих из них поездка стала первым настоящим путешествием", - рассказал он.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и заместитель губернатора региона Павел Белявский поздравили Фуата Сайфитдинова с избранием на должность председателя областной думы и также выразили уверенность в сохранении конструктивного сотрудничества.

Заместитель губернатора Павел Белявский, комментируя деятельность правительства по частичной мобилизации, объявленной указом президента России, отметил работу ветерана-пограничника Нуртдина Ибрагимова, который серьезно помог в организации работы по снабжению тюменских подразделений, принимающих участие в СВО.

Белявский сообщил, что задача, которую поставил президент, выполняется и будет выполнена. "Все вопросы на контроле, частичная мобилизация не сломает нашу экономику и сохранит социальную сферу", - подчеркнул он.

О проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях проинформировал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв. Он привёл данные по процедуре голосования во всех четырёх субъектах, выразил мнение, что законодательное оформление состоится, будут внесены поправки в Конституцию РФ и после объединения предстоит сообща обеспечивать государственный суверенитет страны.