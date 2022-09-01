Поддельный алкоголь на миллион рублей нашли в нелегальном цехе под Ишимом

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

10 тыс. бутылок поддельного алкоголя на 1 млн рублей изъяли полицейские в нелегальном цехе, работавшем в Ишмском районе, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1.

Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый местный житель арендовал в пригороде Ишима склад, в котором разместил оборудование: насосную станцию, фильтры, приспособление для закрутки бутылок и организовал кустарное производство.

Продукцию реализовывали на территории Ишима и Ишимского района. Со склада поддельный алкоголь развозили по небольшим магазинам и частным продавцам. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.