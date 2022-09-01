В Тюмени пройдет интенсив по профилактике наркомании для родителей подростков

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Родительский интенсив "Семья - адресат профилактической работы" пройдет в октябре в Тюмени. Мероприятие организуют еженедельно по субботам на площадках школ №63 и №65, сообщает областной центр профилактики и реабилитации.

Специалисты расскажут родителям, почему у подростков возникает зависимость от гаджетов и как ей противостоять, как предупредить вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и наркотиков. Взрослые узнают о том, как действовать и куда обращаться, если они узнали об употреблении ребенком запрещенных веществ. Кроме того, участники обсудят вопрос ответственности, которую несут родители в случае выявления фактов употребления наркотиков.

Мероприятия организуют в формате игровых квизов и тренингов. Они позволят отработать навыки конструктивного общения, выстраивания доверительных отношений с подростком, а главное, обрести опыт преодоления кризисных ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Первое занятие состоится 1 октября. Присоединиться к проекту могут все желающие. Для этого необходимо подать электронную заявку по ссылке.