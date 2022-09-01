Более 3 тыс. звонков по вопросам частичной мобилизации поступило в тюменскую службу 122

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. звонков по вопросам частичной мобилизации приняли операторы горячей линии 122 в Тюменской области с 23 сентября. Служба работает ежедневно с 7 часов 30 минут до 20 часов, сообщает региональный департамент информатизации.

Также подробно узнать о частичной мобилизации можно на официальном ресурсе "Объясняем.рф".

Отметим, что по номеру 122 можно записаться на вакцинацию, к врачу или вызвать его на дом. Служба информирует о помощи лицам, прибывшим из ДНР и ЛНР, предоставляет консультацию по пособиям на детей.