Более 10 ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области вернут домой 29 сентября

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Более 10 тюменцев, которых призвали и отправили на военные учения ошибочно, встретят и доставят домой представители Народного фронта 29 сентября в 15 часов 30 минут. Мероприятие пройдет на КПП полигона ТВВИКУ на оз. Андреевское, сообщает пресс-служба организации.

В Тюмени на базе отделения Народного фронта работает центр содействия. Представители помогают мужчинам, кого ошибочно призвали на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации. Они также рассматривают вопросы по проблемам организации быта мобилизованных. Общественники уже приняли 700 обращений от жителей Тюменской области, проконсультировали более половины обратившихся, помогли нескольким многодетным отцам, добились обследования для призывников, которые не годятся к службе по медицинским показаниям.

Благодаря совместным действиям правительства региона, военкоматов и военной прокуратуры отмены мобилизации и предоставления отсрочки добились для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью.