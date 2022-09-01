Площадку по формату тюменского молодежного центра "Космос" хотят сделать в Перми

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аналогичную площадку по формату молодежного театрального центра "Космос" хочет создать в Перми хореограф, режиссер, директор свободного театра современного танца Ксения Малинина. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" она сообщила на фестивале "Шоу-кейс", который проходит в Тюмени с 28 сентября по 2 октября.

"Я приезжала на самый первый фестиваль "Живая Пермь", который проводился в тюменском центре. Здесь стояла разруха, был только стеклянный купол, цементный пол и ряд стульчиков. Нам рассказывали, что планируется сделать. И знаете, с тех пор прошло не так много времени, я вижу, как это место развивается. Мне нравится эта локация не только потому, что теперь это красивая площадка с прекрасным техническим оснащением, но и то, что здесь работает слаженная команда. Они создают контент", - пояснила театрал.

Ксения Малинина рассказала, что в Перми хотела создать содружество независимых театров. По этому поводу была встреча с министром культуры Пермского края, где в пример она привела систему, по которой работает "Космос". "Я рассказывала, что собрана команда профессионалов, занимающаяся отбором контента, проведением фестивалей различных уровней. Говорила о грантовой поддержке на постановку спектаклей. Это все прекрасно налажено в Тюмени. К сожалению, пока реализовать что-то подобное у нас по разным причинам не получается, но идею не оставлю. Постараюсь и дальше работать в этом направлении", - отметила директор свободного театра современного танца.

Напомним, до 200 тыс. рублей получат на доработку своего спектакля победители театрального фестиваля "Шоу-кейс". Итоги подведут 2 октября.

Виктория Макарова