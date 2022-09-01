Тюменские ученые разработали методику определения последствий COVID-19 для сосудов

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Методику постковидной диагностики, которая выявляет скрытые последствия COVID-19 для сосудов и помогает составить более точную программу реабилитации, разработали ученые Тюменского медуниверситета. Диагностику проводят с применением аппарата, который используется для наблюдения за здоровьем космонавтов, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые определили, что одно из самых распространенных и не выявляемых последствий коронавирусной инфекции - изменение регуляции сосудов, из-за чего появляется риск сбивки общих адаптационных реакций организма.

"У людей старше 60 лет данные осложнения зафиксированы в 60 процентах случаев. Если человек с подобным осложнением начнет активно заниматься спортом вскоре после общего выздоровления, у него повышается риск тромбоза со всеми вытекающими последствиями, возможен летальный исход", — пояснила завкафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина.

По ее словам, искажение реакции сосудистой системы на внешнее воздействие может распространяться на отдельные виды реабилитации, включая водолечение и физиопроцедуры. Именно поэтому следует подбирать индивидуальные комплексы без термического воздействия или только с определенным его типом.

Для диагностики ученые используют аппарат оптического неинвазивного зондирования тканей лазерным излучением. Он регистрирует сигнал движущихся красных кровяных телец, что позволяет оценить кровоток в отдельных участках кожи. Также при помощи разных длин волн прибор приводит атомы в возбужденное состояние, подсвечивая определенные биомаркеры в микрососудах кожного покрова.

"Ранее это оборудование использовалось только на МКС для наблюдения за здоровьем космонавтов. Мы впервые задействовали его в практическом здравоохранении под конкретную задачу", - уточнила Елена Туровинина.

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

А поскольку аппарат недостаточно компактный и функциональный, то он не подходит для поликлиник или выездов врачей на дом. Поэтому исследователи Тюменского медицинского университета намерены разработать его портативную версию, включив в нее функции для постковидной диагностики сосудов. Также специалисты вуза составляют терапевтические комплексы по реабилитации.