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В меню школьных столовых Тюмени появились морковные палочки

Общество, 18:26 29 сентября 2022

фото из сообщества "Школьное питание г.Тюмень" ВКонтакте | фото из сообщества "Школьное питание г.Тюмень" ВКонтакте

Морковные палочки в индивидуальной упаковке появились в меню школьных столовых Тюмени. 29 сентября необычную закуску дети получили во время завтрака, сообщает пресс-служба Комбината школьного питания "Центральный".

Для полезного перекуса производитель использовал специально подобранный сорт моркови Daucus carota, который является одним из самых сочных. Содержащийся в ней бета-каротин положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания, улучшает память, поддерживает работу иммунной системы.

Морковка находится в специальной упаковке с пониженным содержанием кислорода, которая позволяет сохранить свежесть продукта на протяжении всего срока хранения. К мытью такой моркови перед процессом производства подходят с особой тщательностью: морковь моют трижды очищенной, подготовленной охлажденной водой.

"Морковные палочки – самый полезный перекус, который к тому же можно забрать с собой из столовой и перекусить, например, на следующей перемене. В таком индивидуальном формате гарантируется свежесть закуски", - говорит руководитель направления Комбината школьного питания "Центральный" Тюмени Матвей Баженов.

Уже в октябре тюменские школьники увидят еще один необычный полезный перекус – это яблочные дольки. В одной упаковке в среднем будет содержаться 10 мг витамина С. Такой формат приема витаминов дети воспринимают с большей охотой, чем простое яблоко или просто морковка, отмечают производители.

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# школьное питание

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