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ФАС будет пресекать нарушения в ценообразовании на обмундирование и лекарства

Общество, 10:15 30 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области

ФАС примет меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары, сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Управление предупредило продавцов о недопустимости необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

В сообщении отмечено, что в ведомство поступают жалобы граждан на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медицинские изделия и лекарственные препараты. С обращением выступили и депутаты "Единой России".

Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен. При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.

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# лекарства , обмундирование , ФАС , цены

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