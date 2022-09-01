Трое мастеров представят Тюменскую область на конкурсе "Урал мастеровой" в Челябинске

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Трое тюменских мастеров представят регион на VIII Всероссийском конкурсе "Урал мастеровой", который пройдет в Челябинске 1 и 2 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

О своем ремесле на крупном событии расскажут тюменские мастера по традиционному костюму и вышивке Екатерина Киселева и Вероника Чикишева, а также мастер по художественной обработке бересты Алексей Кочкарев.

В рамках мероприятия запланирован конкурс работ по номинациям народных промыслов и ремесел. Также будет представлена выставка изделий мастеров.