Оперу "Король Лир" тюменцы смогут посмотреть бесплатно в "Современнике"

| Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте

Трансляция концерта Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова состоится в виртуальном концертном зале Центра культуры и искусства "Современник" 1 октября.

Тюменцы смогут увидеть оперу композитора Сергея Слонимского "Король Лир", сообщает департамент культуры города Тюмени.

Трансляция начнется в 16 часов. Возрастное ограничение: 12+

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводят бесплатно.