Оперу "Король Лир" тюменцы смогут посмотреть бесплатно в "Современнике"
Трансляция концерта Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова состоится в виртуальном концертном зале Центра культуры и искусства "Современник" 1 октября.
Тюменцы смогут увидеть оперу композитора Сергея Слонимского "Король Лир", сообщает департамент культуры города Тюмени.
Трансляция начнется в 16 часов. Возрастное ограничение: 12+
Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводят бесплатно.