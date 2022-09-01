В Тюменской области началась вакцинация коров против сибирской язвы, эмкара и бешенства

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

К осенней профилактике заболеваний крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах региона приступили ветеринарные специалисты Тюменской области, сообщает региональное управление ветеринарии.

Ветврачи берут пробы крови у коров для исследования на бруцеллез и лейкоз. Проводится туберкулинизация, профилактическая обработка против гиподерматоза, вакцинация против сибирской язвы и эмкара, бешенства.

В районах, которые граничат с Казахстаном, а также с Омской и Курганскими областями, животных вакцинируют против ящура.

"Для сохранения эпизоотического благополучия Тюменской области каждое животное должно пройти профилактическое исследование и вакцинацию в соответствии с ветеринарными правилами", — пояснили в ведомстве.