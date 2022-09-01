В Тюменской области COVID-19 диагностировали у 831 человека за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

831 случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализирован один человек, еще один – скончался, выздоровели 1 тыс. 627, сообщает федеральный оперативный штаб 30 сентября.

Всего в России за сутки выявили 37 тыс. 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 106 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 61 тыс. 225 человек, госпитализированы 2 тыс. 723.

В Москве выявили 3 тыс. 341 случай болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 836. В Свердловской области заболели 1 тыс. 336 человек, в Челябинской – 1 тыс. 176, в Югре – 427, на Ямале – 145, в Курганской области – 295.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 20 млн 985 тыс. 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 387 тыс. 269 летальных исходов, выздоровели 20 млн 40 тыс. 988 человек.