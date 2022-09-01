Тюменцы выразили солидарность жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Солидарность жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выразили тюменцы на патриотической акции "Вместе навсегда!", которая прошла на Цветном бульваре в Тюмени 30 сентября. На мероприятие собрались более 10 тыс. человек.

Председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев отметил, что теперь, у нас всех одна судьба. "У нас будет один гимн, одна Конституция и одна судьба. Данным митингом мы еще раз поддерживаем решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и решение главы государства. Я верю в то, что мы будем трудиться и молиться за нашу победу и нашу любимую Родину", - сообщил он.

Решение населения Донбасса, Херсона и Запорожья о присоединении к России председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный назвал историческим.

"Россия – большой и крепкий дом с великой историей. В нем - согревающий очаг, а у жителей – огромная сила духа и душа, открытая для братских народов Донбасса, Херсонщины и Запорожья, - сообщил Евгений Заболотный. - Мы, тюменцы, активно восстанавливали разрушенную инфраструктуру Черноморского района Крыма и сегодня помогаем подшефным нам Краснодону и Краснодонскому району Луганской области. Вместе у нас все получится".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагог по истории из Луганской народной республики Вероника Бова, участвующая в конкурсе "Учитель года России - 2022", рассказала тюменцам свою историю жизни на Донбассе. В 2013 году она пришла работать в школу, а уже в следующем году на республику направили танки со стороны Украины и, по ее словам, это было начало самого страшного периода в ее жизни.

"Я рада референдуму, рада тому, что происходит сегодня дома. Потому что мы смогли высказать свое мнение, не побоялись. Когда меня здесь в Тюмени спрашивают, правда ли мы ходим вернуться в Россию, правда ли голосуем за это, я всегда говорю однозначное "да". Мы этого хотели начиная с 2014 года, потому что оставаться в той стране, которая направила против тебя, наших детей танки, нельзя. Мы благодарны России за помощь, которую она нам предоставляет", - поделилась Вероника Бова.

Акция также была направлена в поддержку специальной военной операции. Заместитель командира мобилизованного батальона Валерий Мурзин отметил, что в Тюменской области достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт и готовых защищать свою родину.

"Хочу успокоить наших милых женщин – мам, жен, сестер, дочерей. Правительство Тюменской области, командование гарнизона и ТВВИКУ прилагает все усилия для того, чтобы обучить личный состав. У нас достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт. Обращаюсь к мужчинам: если мы сейчас не победим, враг придет в наши дома. И мы даем слово, что не опозорим гордое имя сибиряка", - добавил Валерий Мурзин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, по итогу которых все четыре территории проголосовали за вступление в состав России.