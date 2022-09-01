В Тюменской области 49 студентов изучают предпринимательство по программе "Капитаны бизнеса"

| Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ" | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ"

49 студентов изучают предпринимательство по программе "Капитаны бизнеса" в Тюменском государственном университете. Главная цель проекта – развить у молодежи предпринимательское мышление и организаторские способности. Инициатор обучения – благотворительный фонд поддержки образовательных программ "Капитаны".

"Студенты получают фундаментальные знания не только в формате академических дисциплин – это лишь 30 процентов программы. Другие 70 – это практикоориентированные модули, включающие в себя такие формы как воркшопы, мастер-классы и деловые игры. Очень большое внимание уделяем практике. Уже со второго семестра ребята начнут развивать собственные проекты под руководством владельцев бизнеса. По итогам обучения студенты могут представить свой проект или готовый стартап по программе "Стартап как диплом", – рассказал координатор программы "Капитаны бизнеса" в Тюменской области Жарадат Арсимурзаева.

С первого курса студентов сопровождают преподаватели-практики. Развитие собственного стартапа в жизнь является главной задачей. Участники получают управленческие навыки и опыт работы с коллективом, учатся привлекать инвестиции и партнеров в свои проекты. Обучение идет через игровые технологии и систему клубов, серию практикоориентированных модулей: "Лаборатория брендов", "Start up", "Бизнес-идея", "Бизнес-пилот" и мастер-классы.

"Мне очень интересна предпринимательство, изучение нюансов общения, психологии, лидерства, умение вести дело. Люди, владеющие такими знаниями, очень сильные, и всегда меня привлекали. Думаю, много еще чего нужно поменять в себе и в образе жизни, чтобы стать хорошим "Капитаном", но я готова к этому стремиться и буду уверенно идти вперед", – пояснила студентка первого курса программы "Капитаны бизнеса" Каролина Атаханова.

Ее сокурсник Платон Гаркуша в недавнем прошлом – выпускник Тюменского президентского кадетского училища, всегда стремился открыть собственное дело. Однако понимал, что для реализации ему не хватало компетенций. С такой мотивацией парень поступил в ТюмГУ, где стал участником программы "Капитаны бизнеса". По его словам, этот образовательный трек дает ему необходимые знания и возможность самореализации. Он отметил, что предпринимательская программа – это не просто про создание проекта, а про людей, про сообщество единомышленников, которые работают в едином механизме для создания чего-то реально стоящего.

Более подробную информацию о программе можно получить на сайте капитаны-россии.рф.