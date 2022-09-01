Александр Моор: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, добро пожаловать домой!

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вхождение новых субъектов в состав России поприветствовал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор 30 сентября.

"Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, добро пожаловать домой! Вместе навсегда", - такой комментарий оставил глава региона под видео торжественной церемонии подписания договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей в состав Российской Федерации.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогу которых все четыре территории проголосовали за вступление в состав России.