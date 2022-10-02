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Тюменцы активно регистрируют права на недвижимость

Общество, 20:44 02 октября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 794 тыс. 702 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН поступили в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал Кадастровой палаты за 8 месяцев 2022 года. Это на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

От общего числа всех заявлений на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН приходится более 1,5 млн. Традиционно это является самой популярной услугой. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 37,8%, сообщает "Мегатюмень".

На учет и регистрацию недвижимости подано более 233,7 тыс. заявлений, из них: на кадастровый учет - 24,8 тыс. заявлений, на регистрацию прав 191,6 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 17,3 тысячи.

В электронном виде с января текущего года по август включительно в Управление поступило 125 тыс. заявлений, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля документов, поданных в электронном виде от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию, составила 53,51%.

В августе текущего года доля электронных заявлений о регистрации ипотеки составила 72,2%, договоров долевого участия – 92%.

На сегодняшний день все услуги Росреестра переведены в электронный формат, что упрощает процедуры подачи документов, снижает финансовую нагрузку, исключает посещение офисов и сокращает сроки получения услуг. Так, более 93,3% ипотек регистрируется за один день.

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