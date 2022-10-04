Тюменских старшеклассников приглашают сыграть в настольную игру "City Work - Город профессионалов"

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Чемпионат по настольной игре "City Work" – Город профессионалов" для тюменских старшеклассников пройдет в Тюмени. В отборочном этапе смогут принять участие 500 школьников, лучшие команды получат призы от партнеров проекта, сообщают организаторы.

Цель – не только провести профориентацию, но и сориентировать будущих абитуриентов на тюменские вузы и ссузы. Поэтому игра выстроена на тех специальностях и направлениях, которые можно получить в тюменском регионе. Каждый примерит на себя роли специалистов из разных сфер – от токаря на заводе до директора крупной риелторской компании.

Регистрация доступна по ссылке до 30 октября включительно. Подробности в официальной группе во ВКонтакте.

Отметим, в 2022 году проект реализуется при поддержке "Родных городов" – программы социальных инвестиций компании "Газпром нефть".