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В Тюмени пьяный водитель Renault Sandero вез молодоженов домой

Происшествия, 14:34 03 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

66 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД за прошедшие выходные дни и минувшую ночь на дорогах Тюменской области.

На ул. Пермякова областного центра инспекторы остановили Renault Sandero под управлением 30-летнего водителя. Автомобилист утверждал, что пил только энергетик.

В машине он вез молодоженов с дачи, где они праздновали второй день свадьбы, домой. Показания алкотестера у мужчины составили 0,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Кроме того, у водителя был не оплачен вовремя штраф за нарушение ПДД. На автомобилиста составлены административные протоколы за пьяное вождение и неуплату штрафа в определенный срок.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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