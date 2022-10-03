Лекции о музыкальных проектах, подготовке к концертам проведут в Тюмени

| Фото: из сообщества "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте (архив)

Лекции о музыкальных проектах и подготовке к концертам пройдут в рамках проекта M’uzLab в Тюмени с 7 по 8 октября, сообщают организаторы.

7 октября в 18 часов в малом зале мультицентра "Контора пароходства" начнется лекция "Стратегия развития музыкального проекта". С 19 часов 30 минут до 21 часа пройдет лекция "Поиск своего уникального звучания".

8 октября в 10 часов в МТЦ "Космос" стартует лекция "Подготовка песни к концерту и к записи на студии: различия/сходства". С 11 до 12 часов 30 минут пройдет лекция "Уникальный музыкальный код: Тюмень".

В этот же день в 19 часов 30 минут участники лаборатории M’uzLab начнут презентацию собственных треков.

Зарегистрироваться можно по ссылке.