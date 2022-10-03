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20 сотрудников Сургутнефтегаза получили благодарность губернатора Александра Моора

Губернатор, 14:56 03 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор наградил сотрудников Сургутнефтегаза за заслуги в развитии и освоении топливно-энергетического комплекса Тюменской области, эффективную эксплуатацию месторождений Западной Сибири, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Торжественное собрание, посвященное 45-летию со дня образования ПАО "Сургутнефтегаз", состоялось в минувшие выходные. Благодарность губернатора Тюменской области объявлена 20 сотрудникам.

"Сургутнефтегаз" осваивает месторождения в Уватском районе, закупает товары и оборудование у тюменских производителей. Только в 2021 году предприятие приобрело такой продукции на семь миллиардов рублей. Благодарю "Сургутнефтегаз" за взаимодействие с тюменскими промышленниками и участниками межрегионального нефтегазового кластера в решении важной государственной задачи по обеспечению технологической независимости нашей страны", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

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# Александр Моор , Сургутнефтегаз

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