В Тобольске обсудили будущее цифровой энергетики

| Фото: пресс-служба ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: пресс-служба ООО «ЗапСибНефтехим»

Круглый стол, посвященный подготовке кадров для цифровой энергетики в нефтегазохимической промышленности, прошел в Тобольске в центре развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ. В мероприятии приняли участие более 60 представителей ведущих компаний нефтегазохимической отрасли, профильных энергетических вузов и разработчиков цифровых решений для энергетики, сообщает пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим".

"Внедрение современных цифровых технологий в производство обеспечивает повышение его эффективности и безопасности. Одно из перспективных направлений в этом тренде – "умная энергетика". В настоящее время важно протестировать новые технологии на действующих электроподстанциях, оценить надежность и экономическую эффективность решений для дальнейшего тиражирования практики на предприятиях СИБУРа. Создание качественного нетворкинга, вовлечение мотивированного профессионального сообщества в такие исследования – хороший способ этого добиться", - рассказал член правления СИБУРа Игорь Климов.

Среди основных вопросов для обсуждения – современные подходы к подготовке кадров для цифровой энергетики. В составлении образовательных программ для студентов профильных вузов и участвуют как представители научного сообщества, так и действующие сотрудники производств. Одним из примеров такого сотрудничества является учебный класс с моделью-тренажером подстанции уровня напряжений 110/10 кВ, созданный на базе СИБУРИНТЕХа. Участники круглого стола в рамках встречи познакомились с его оборудованием. В настоящее время центром развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ в партнёрстве с Московским энергетическим институтом разработана программа по обучению цифровых энергетиков. Сейчас ведется подготовка внутренних тренеров СИБУРа по данной программе.

"В СИБУРИНТЕХе есть вся необходимая инфраструктура для обучения кадров для современной энергетики. Мы уже обучаем специалистов по самым современным видам электрооборудования и защит, как развитие этого процесса готовим программу по эксплуатации цифровой электроподстанции. Мы смонтировали стенд тренажера ЦПС, завершили разработку программы: методические материалы, кейсы, практика, раздаточные материалы. Планируем в ближайшее время запускать данный курс", - рассказал руководитель СИБУРИНТЕХа Андрей Парамонов.