В Тобольске пройдет Первый национальный форум преподавателей истории

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Первый национальный форум преподавателей истории состоится в Тобольске 7 октября, сообщает Минобрнауки России.

В нем примут участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, губернатор Тюменской области Александр Моор, директор Института российской истории РАН, член президиума Российского исторического общества Юрий Петров, а также более 100 представителей ведущих вузов из разных регионов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых ученых.

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На форуме планируется дать старт профессиональному и общественному обсуждению проекта Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования. В будущем этот базовый документ определит содержание курса истории для обучающихся на непрофильных направлениях подготовки во всех вузах страны.

Напомним, что Минобрнауки России по инициативе Российского исторического общества приняло решение увеличить количество часов преподавания истории России в вузах на непрофильных направлениях подготовки. Согласно новым требованиям, на изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80 % которых — контактная работа с обучающимися.

Участники форума также обсудят методическое обеспечение учебного процесса в высшей школе. Планируется, во-первых, рассмотреть меры по оценке качества учебников истории для вузов, а во-вторых, презентовать прототип первой специализированной Электронно-библиотечной системы по исторической литературе, созданной издательством "Наука". Данная система, разрабатываемая по предложению Российского исторического общества, сможет безвозмездно использоваться всеми вузами страны. Ее внедрение позволит решить проблему обеспечения преподавателей и студентов современной научной и учебно-методической литературой по истории.