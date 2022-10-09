Александр Моор: специалисты АПК надежно обеспечивают продовольственную безопасность региона

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области более тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Специалисты отрасли надежно обеспечивают продовольственную безопасность земляков и активно осваивают рынки сбыта за пределами региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в последние годы агропромышленный комплекс области проходит интенсивный процесс преобразований, становясь инновационным и технологичным. В этой сфере реализуются масштабные инвестиционные проекты, применяются передовые технологии. Все это проходит вместе с позитивными изменениями в части благоустройства и обновления социальной и дорожной инфраструктуры в муниципалитетах. Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Эта задача и поддержка сельского хозяйства остаются приоритетными в работе регионального правительства и в дальнейшем.

"Благодарю всех работников регионального АПК, перерабатывающих предприятий, представителей личных и фермерских хозяйств за неустанный труд, любовь к родной земле, большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, укрепление и приумножение потенциала и возможностей нашего агропромышленного комплекса. Желаю всем аграриям успешного завершения сельскохозяйственного сезона и уверенных трудовых достижений в будущем. Здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям!" - сказал Александр Моор.