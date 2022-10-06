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Тюменцев приглашают на общегородской субботник

Общество, 08:55 06 октября 2022

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 7 и 8 октября. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, сообщает департамент городского хозяйства Тюмени.

"Субботник – это то маленькое дело, которое мы можем совершить вместе, внеся посильный труд в общее благо. Чем больше человек примет участие в уборке города, тем меньше будет желающих сорить. Мы все жители одного города и хотим, чтобы он был чистым, комфортным и красивым", - отмечают организаторы.

Жителей Тюмени, представителей предприятий и организаций, которые желают принять участие в общегородском субботнике, просят обращаться по электронной почте PyzhovMA@tyumen-city.ru, а также по телефону 43-18-85 до 15 часов 6 октября.

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# субботник

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