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Сергей Ломовцев вновь стал главой Ишимского района

Губернатор, 14:20 04 октября 2022

Сергей Ломовцев вновь избран главой Ишимского района. С переизбранием главу муниципалитета поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В этом крупнейшем сельскохозяйственном районе юга области проживают порядка 30 тысяч земляков. Через территорию района проходят транспортные пути, связывающие его с другими районами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и Северным Казахстаном. В Ишимском районе активно развивается промышленность, реализуются инвестиционные проекты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Александр Моор пожелал Сергею Ломовцеву успехов в работе на благо жителей Ишимского района.

Отметим, депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: действующего главы Ишимского муниципального района Сергея Ломовцева и главы Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олега Гультяева.

По словам председателя конкурсной комиссии, первого зампредседателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ломовцева.

Также на этом заседании председателем думы вновь избран Николай Фомин.

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# Александр Моор , Ишимский район , Сергей Ломовцев

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